Премьер Венгрии Орбан поддержал Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, которому вчера, 4 апреля, предъявили обвинения в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам.

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«Продолжайте сражаться, господин президент! Мы с тобой, Дональд Трамп»,— написал господин Орбан в Twitter. Публикация сопровождается фотографией, на которой премьер Венгрии жмет руку экс-президенту США.

Вчера господина Трампа взяли под арест и доставили в суд Нью-Йорка, где предъявили обвинения. После слушаний арест с него был снят. Как отмечает прокуратура, конечной целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016. Обвинение по каждому из пунктов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

Подробнее — в материале «Дональд Трамп побывал в роли арестанта».

Эрдни Кагалтынов