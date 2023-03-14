«Акрон» победил «Локомотив» в матче Кубка России

Во вторник, 14 марта тольяттинский «Акрон» принимал московский «Локомотив» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержал тольяттинский коллектив. Для выхода в полуфинал Пути регионов турнира «Акрон» должен победить и в следующем противостоянии. «Локомотив» вылетел из Кубка России.

В предыдущей стадии турнира «Акрон» переиграл московское «Торпедо» со счетом 2:0. «Локомотив» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России уступил московскому «Спартаку» со счетом 2:5 по сумме двух встреч.

Андрей Сазонов