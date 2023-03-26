Президент Уганды планирует обязательно посетить российско-африканский саммит в Петербурге

На форум Россия –Африка в Санкт-Петербурге приедет президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. В беседе с ТАСС он отметил, что у двух стран есть огромный потенциал для развития отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и президент Уганды Йовери Мусевени (справа) во время встречи в Уганде

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и президент Уганды Йовери Мусевени (справа) во время встречи в Уганде

Фото: Пресс-служба МИД России

«Точно приеду в июле в Санкт-Петербург. Здесь очень важна политическая воля. Это не вопрос потребностей, а вопрос идеологии»,— заявил господин Мусевени.

Уганда готова поставлять в Россию мясо, молоко, обувь, кофе, чай, какао и тропические фрукты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что В Росконгрессе назвали даты ПМЭФ, ПМЮФ и саммита Россия – Африка. Последний состоится с 26 по 29 июля, его также обещал посетить президент Эритреи Исайяс Афеворк.

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