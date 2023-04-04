Мурино пополнится «ЭкоПарком»

Инвестиционно-управляющая компания STEIT анонсировала открытие первой очереди ТРЦ «ЭкоПарк» в Мурино в четвертом квартале 2023 года. Арендопригодная площадь составит 18 тыс. кв. м, по 60% уже достигнуты договоренности об использовании. В частности, планируется разместить магазины с товарами повседневного спроса, одежды и обуви и зону с фуд-операторами. По оценке экспертов, проект будет востребован, когда полностью запустятся все три очереди — к 2025 году. В Мурино высокая потребность в торговых площадях, которая не на 100% закрывается форматом стрит-ритейл. Появление торгового центра районного формата в данной локации оправданно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация ТРЦ «ЭкоПарк»

Фото: STEIT Визуализация ТРЦ «ЭкоПарк»

Фото: STEIT

Ранее первую очередь ТРЦ «ЭкоПарк» в Мурино планировалось ввести в эксплуатацию летом 2023 года. Общая площадь здания составит 25 тыс. кв. м, из них арендопригодная площадь — 18 тыс. кв. м. В настоящее время достигнуты договоренности об аренде более 60% площадей. На двух этажах комплекса разместятся фудпарк, ресторан с открытой террасой, более 80 магазинов (бутик парфюмерно-косметической сети, магазины обуви, одежды и аксессуаров, спортивных и детских товаров и тому подобные).

«Далее ТРЦ "ЭкоПарк" пополнится зонами edutainment и галереей актуальных российских марок. Новые очереди проекта будут соединены между собой и вписаны в общую концепцию благоустройства, интегрирующую indoor- и outdoor в единое пространство»,— уточнила Мария Парфененко, генеральный директор инвестиционно-управляющей компании STEIT.

Открытие второй очереди запланировано на третий квартал 2024 года. На площади 8 тыс. кв. м запроектировано размещение МФЦ, детского центра с развивающими кружками и спортивными секциями, коворкинга и edutainment-пространства с языковыми и творческими классами. Открытие третьей очереди площадью 10,5 тыс. кв. м планируется в 2025 году. Вместе с российскими ритейлерами компания ведет разработку концепции fashion-галереи. Всего площадь комплекса составит 43 тыс. кв. м. В дальнейших планах развитие сети ТРЦ на Парнасе (2024 год) и в Кудрово (2025 год).

По словам старшего консультанта отдела исследований NF Group в Санкт-Петербурге Наталии Киреевой, сегодня в Мурино формат торговли представлен хаотичным набором арендаторов разного формата и ценового сегмента на первых этажах жилых домов, поэтому необходимость появления торгового центра в локации была обоснована. В целом районные торговые центры — это тот формат торговой недвижимости (см. “Ъ” №237 от 21.12.2022), который сейчас активно развивается в новых жилых районах Петербурга и Ленобласти.

По словам аналитиков, в Мурино присутствуют в основном торговые центры микрорайонного формата (площадь не более 6 тыс. кв. м).

По подсчетам управляющего партнера IPG Россия Ивана Починщикова, население в зоне охвата нового комплекса составит почти 90 тыс. человек. «Для площади ТРЦ "ЭкоПарк" — очень хороший показатель охвата, при этом уровень конкуренции в сегменте торговых центров — низкий. Торговые центры районного формата — это на текущий момент наиболее устойчивый подсегмент ритейла, высока вероятность, что к моменту запуска проекта заполняемость будет близка к 100%»,— отмечает эксперт.

Однако риски все же есть, и они связаны с тем, что локация предполагает не пешеходную, а автомобильную доступность. «Но в радиусе получаса езды уже можно найти и гипермаркеты, и крупные торговые центры, в том числе "Мега Парнас". Поэтому новому объекту необходимо сделать большой упор на создание какого-то уникального опыта для посетителей. Насколько можно предположить, в таком качестве предполагается edutainment-пространство, но оно откроется только в 2024 году. До его открытия объект может испытывать сложности с наполнением арендаторами. Очевидно, что сам девелопер понимает это, поэтому и запланировал открытие торговой галереи (а именно она будет выступать основным генератором прибыли) лишь в последней очереди объекта»,— комментирует Алексей Федоров, директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris.

Стоит отметить, что прямую конкуренцию ТРЦ «ЭкоПарк» может составить ТРК «Небо» площадью 38 тыс. кв. м. Ввод комплекса, концепция которого была разработана управляющей компанией Profit Management, ожидается в конце 2023 года.

Алла Михеенко