Коммерция уходит на окраины

В ближайшие три года в Петербурге могут выйти на рынок шесть торговых центров суммарной арендопригодной площадью 165 тыс. кв. м, сообщает NF Group в Санкт-Петербурге. В 2022 году в городе был введен только один качественный торговый центр «Прометей» (12,6 тыс. кв. м арендопригодной площади), а также запущен после реконструкции здания Варшавского вокзала фуд-молл Vokzal 1853. Девелоперская активность двигается в сторону развития торговых объектов в пригородах и ближайшей Ленобласти, где эксперты прогнозируют новым ТЦ больший успех, чем в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В черте города рынок насыщен торговыми площадями, в то время как в крупных жилых массивах, прилегающих к городу, наблюдается их дефицит

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В черте города рынок насыщен торговыми площадями, в то время как в крупных жилых массивах, прилегающих к городу, наблюдается их дефицит

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2023–2025 годах на рынок торговой недвижимости могут выйти шесть объектов. ООО «ТРЦ "Голливуд"», соучредителями которого являются собственники ИК «Еврострой» Андрей Березин и Юрий Васильев, строит у станции метро «Пионерская» ТЦ Hollywood площадью 115 тыс. кв. м (см. «Ъ-СПб» от 21.01.2020). Ждет ввода четвертая очередь «Заневского каскада» у станции метро «Ладожская». О приостановке ввода объекта и его возможной частичной переориентации под апартаменты в начале осени объявил холдинг «Адамант. Общая площадь торгово-развлекательной части центра изначально анонсировалась на уровне 112,8 тыс. кв. м (арендопригодная — около 20 тыс. кв. м). В Колпино возобновлено строительство ТЦ на улице Пролетарской, 38. По данным СМИ, начало, но не завершило стройку ООО «Генис», связанное с группой «Колвэй» депутата петербургского парламента Дмитрия Павлова.

В соседних молодых городах Ленобласти строится три торговых центра: «Экопарк» (24,5 тыс. кв. м) и «Небо» (38 тыс. кв. м) в Мурино, «Экопарк» (24 тыс. кв. м) — в Парголово. Сеть ТЦ «Экопарк» строит и развивает компания Steit. Проект ТРК «Небо» реализует УК Profit Management.

По словам Александра Селищева, генерального директора ООО «ТРЦ "Голливуд"», строительство одноименного комплекса на «Пионерской» идет в соответствии с частично скорректированным графиком и планируется к завершению в 2024 году (два года назад планировалось, что ТРЦ откроется в 2023 году). «Ранее разработанная концепция полностью выдерживается, интерес к проекту сегодня сохраняют все ключевые ритейлеры. У нас нет сомнений в будущей заполняемости, поскольку переговоры и подписания соглашений с новыми потенциальными арендаторами идут и сейчас»,— заверяет господин Селищев.

В соответствии с графиком строится и ТРК «Небо» в Мурино, рассказала «Ъ-СПб» руководитель проекта Инна Климовицкая. В данный момент на площадке ТРК ведутся работы по заливке фундаментной плиты, планируемый срок завершения строительства — конец следующего года. «Мы не планируем придерживать площади, в этом нет потребности, так как концепция ТРК была разработана УК Profit Management с учетом текущих реалий и тенденций рынка торговой недвижимости»,— подчеркивает госпожа Климовицкая.

На примере перечисленных объектов аналитики NF Group отмечают, что девелоперская активность смещается в пригороды, поскольку в черте города рынок насыщен торговыми площадями, в то время как в крупных жилых массивах, прилегающих к городу, наблюдается их дефицит. Кроме этого, количество подходящих площадок для строительства торговых центров в черте города крайне ограниченно.

Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, полагает, что рынок торговой недвижимости в настоящий момент находится под большим давлением и в состоянии высоких рисков. «На мой взгляд, торговые центры в области имеют больше шансов на успех, чем проекты в городе, ввиду разного уровня конкуренции и типа концепций»,— говорит эксперт. Спрос областных проектов, по мнению господина Трушина, будет обеспечиваться за счет жителей близлежащих жилых районов.

Александра Тен