Основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко стал лидером рейтинга богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $25,2 млрд.

Как отмечает Forbes, господин Мельниченко впервые возглавил этот рейтинг. Отмечается, что за год состояние миллиардера выросло почти в два раза — произошло это, по данным журналистов, в основном из-за роста стоимости «Еврохима», который занимается производством удобрений.

На 2-м месте в рейтинге богатейших бизнесменов России оказался миллиардер Владимир Потанин — крупнейший акционер «Норильского никеля». Состояние бизнесмена в нынешнем году, по версии Forbes, оценивается в $23,7 млрд. Несмотря на то, что состояние лидера прошлогоднего списка самых богатых бизнесменов страны — владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина за год увеличилось на $3,7 млрд, до $22,1 млрд, в 2023 году он занял только 3-е место.

Также в топ-10 рейтинга попали глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (его состояние оценивается в $21,6 млрд), гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов и его семья (с состоянием $20,9 млрд), экс-президент ЛУКОЙЛа, глава общественного совета фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов ($20,5 млрд), глава совета директоров Континентальной хоккейной лиги, совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко ($18,5 млрд), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов ($14,4 млрд), основатель и совладелец Альфа-банка Михаил Фридман ($12,6 млрд), основатель Telegram Павел Дуров ($11,5 млрд).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $13,17 млрд с начала 2023 года. Согласно подсчетам журналистов, долларовыми миллиардерами на данный момент являются 22 россиянина, а их совокупное состояние оценивается в $276,7 млрд.

Александр Кислов