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Коммерсантъ FM
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Основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко стал лидером рейтинга богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $25,2 млрд.

Фотогалерея

Богатейшие бизнесмены России

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1-е место. Основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко и семья — $25,2 млрд

1-е место. Основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко и семья — $25,2 млрд

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2-е место. Президент «Норникеля» Владимир Потанин — $23,7 млрд

2-е место. Президент «Норникеля» Владимир Потанин — $23,7 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

3-е место. Глава НМЛК Владимир Лисин — $22,1 млрд

3-е место. Глава НМЛК Владимир Лисин — $22,1 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4-е место. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $21,6 млрд

4-е место. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $21,6 млрд

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

5-е место. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и семья — $20,9 млрд

5-е место. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и семья — $20,9 млрд

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

6-е место. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $20,5 млрд

6-е место. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $20,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

7-е место. Совладелец компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадий Тимченко — $18,5 млрд

7-е место. Совладелец компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадий Тимченко — $18,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

8-е место. Основатель и основной акционер USM Алишер Усманов — $14,4 млрд

8-е место. Основатель и основной акционер USM Алишер Усманов — $14,4 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

9-е место. Основатель Альфа-банка Михаил Фридман — $12,6 млрд

9-е место. Основатель Альфа-банка Михаил Фридман — $12,6 млрд

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

10-е место. Основатель Telegram Павел Дуров — $11,5 млрд

10-е место. Основатель Telegram Павел Дуров — $11,5 млрд

Фото: страница Павла Дурова в соцсети

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1-е место. Основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко и семья — $25,2 млрд

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2-е место. Президент «Норникеля» Владимир Потанин — $23,7 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

3-е место. Глава НМЛК Владимир Лисин — $22,1 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4-е место. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $21,6 млрд

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

5-е место. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и семья — $20,9 млрд

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

6-е место. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $20,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

7-е место. Совладелец компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадий Тимченко — $18,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

8-е место. Основатель и основной акционер USM Алишер Усманов — $14,4 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

9-е место. Основатель Альфа-банка Михаил Фридман — $12,6 млрд

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

10-е место. Основатель Telegram Павел Дуров — $11,5 млрд

Фото: страница Павла Дурова в соцсети

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Как отмечает Forbes, господин Мельниченко впервые возглавил этот рейтинг. Отмечается, что за год состояние миллиардера выросло почти в два раза — произошло это, по данным журналистов, в основном из-за роста стоимости «Еврохима», который занимается производством удобрений.

На 2-м месте в рейтинге богатейших бизнесменов России оказался миллиардер Владимир Потанин — крупнейший акционер «Норильского никеля». Состояние бизнесмена в нынешнем году, по версии Forbes, оценивается в $23,7 млрд. Несмотря на то, что состояние лидера прошлогоднего списка самых богатых бизнесменов страны — владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина за год увеличилось на $3,7 млрд, до $22,1 млрд, в 2023 году он занял только 3-е место.

Также в топ-10 рейтинга попали глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (его состояние оценивается в $21,6 млрд), гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов и его семья (с состоянием $20,9 млрд), экс-президент ЛУКОЙЛа, глава общественного совета фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов ($20,5 млрд), глава совета директоров Континентальной хоккейной лиги, совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко ($18,5 млрд), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов ($14,4 млрд), основатель и совладелец Альфа-банка Михаил Фридман ($12,6 млрд), основатель Telegram Павел Дуров ($11,5 млрд).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $13,17 млрд с начала 2023 года. Согласно подсчетам журналистов, долларовыми миллиардерами на данный момент являются 22 россиянина, а их совокупное состояние оценивается в $276,7 млрд.

Александр Кислов

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