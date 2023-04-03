Bloomberg: российские миллиардеры стали богаче на $13 млрд с начала года

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $13,17 млрд с начала 2023 года. Это следует из материалов Bloomberg Billionaires Index («Индекс миллиардеров», проект агентства Bloomberg), который регулярно рассчитывает состояние предпринимателей на основе данных о стоимости акций подконтрольных им компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации Bloomberg Billionaires Index, долларовыми миллиардерами на данный момент являются 22 россиянина, а их совокупное состояние оценивается в $276,7 млрд.

Богатейшим россиянином, согласно версии американского издания, является один из основных владельцев «Норильского никеля» Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на $448 млн и составило $29 млрд. На втором месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого увеличилось на $1,65 млрд и составило $26,3 млрд. Замыкает тройку богатейших российских бизнесменов бенефициар Группы НЛМК (основной актив — Новолипецкий металлургический комбинат) Владимир Лисин — его состояние с начала года увеличилось на $1,17 млрд и составило $21 млрд.

Ранее Bloomberg сообщал, что богатейшие российские бизнесмены за год военного конфликта России и Украины потеряли $67 млрд. Самые большие потери понес миллиардер Алексей Мордашов, чье состояние за этот период уменьшилось $6,7 млрд.

Александр Кислов