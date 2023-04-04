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Коммерсантъ FM
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На депутата горсовета Красноярска от КПРФ составили протокол о дискредитации армии

Железнодорожный суд Красноярска рассмотрит административное дело депутата горсовета от КПРФ Игоря Гринева. Это следует из карточки дела, размещенной на сайте суда.

На депутата составлен протокол по ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ (дискредитация использования вооруженных сил РФ). Получить комментарий господина Гринева не удалось. По данным сайта ngs24.ru, речь идет о прошлогоднем посте депутата на его странице в соцсети «ВКонтакте» с критикой отвода российских войск из Херсона в ходе СВО.

«Я вынужден закрыть комментарии в связи с возбуждением дела против меня прокуратурой из-за доноса»,— записал Игорь Гринев на странице 31 марта, в тот день, когда материалы дела были переданы судье.

В январе Железнодорожный райсуд оштрафовал другого депутата красноярского горсовета — Константина Сенченко (не входит в состав ни одной фракции) — на 30 тыс. руб. по обвинению в дискредитации вооруженных сил РФ также за пост в социальных сетях.

Как волгоградского партийца оштрафовали за пост в соцсетях — в материале «Ъ» «''Яблоко'' втянули в дискредитацию».

Валерий Лавский, Новосибирск

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