Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Согласно документу администрация Екатеринбурга планирует и осуществляет мероприятия по подготовке населения в области гражданской обороны, мероприятия по оповещению населения об опасностях, мероприятия по эвакуации населения и по предоставлению средств коллективной и индивидуальной зашиты.

Кроме того, планируются мероприятия по обеспечению световой маскировки, по первоочередному жизнеобеспечению пострадавших, по борьбе с пожарами, а также мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Напомним, в феврале в администрации Екатеринбурга заявили, что в городе пришли в негодность 95% объектов гражданской обороны, построенных еще в СССР. Чтобы провести новый расчет укрытия для 100% населения города-миллионика потребуется полгода. Информацию об адресах бомбоубежищ жители смогут получить с помощью специальных листовок, а также обратившись в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

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Диана Сунагатуллина