Листовка поможет укрыться

В Екатеринбурге пришли в негодность 95% объектов гражданской обороны, построенных еще в СССР. По данным администрации города, чтобы провести новый расчет укрытия для 100% населения города-миллионика потребуется полгода. Информацию об адресах бомбоубежищ жители уральской столицы смогут получить с помощью специальных листовок, а также обратившись в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). При возникновении ЧС гражданам сообщат о ближайших местах по радио, телевизору и телефону.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резерва подземных помещений хватит для укрытия 100% жителей города, заявили в мэрии

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Резерва подземных помещений хватит для укрытия 100% жителей города, заявили в мэрии

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Администрация Екатеринбурга намерена за полгода обновить реестр бомбоубежищ уральской столицы и выпустить информационные листовки, где будут указаны адреса ближайших укрытий. Об этом на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения екатеринбургской гордумы рассказал председатель комитета административных органов администрации Евгений Клюжин. По его словам, одним из важных аспектов при антитеррористической деятельности является подготовка мест временного размещения людей и бомбоубежищ, однако в Екатеринбурге многие из таких сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Проведение ревизии по техническому состоянию объектов гражданской обороны, построенных в советское время, показало, что 95% из них не пригодны для выполнения своего функционала»,— сообщил депутатам Евгений Клюжин.

Господин Клюжин заявил, что для обновления информации специалисты проведут перерасчет укрытия населения и спишут с учета защитные объекты, которые пришли в негодность. «Тот резерв подземных помещений для укрытия людей, который есть в Екатеринбурге, — достаточный для укрытия 100% жителей города. Вопрос в том, что не во всех домах есть подземные помещения и не всегда рядом есть торговые центры с паркингами. Однако у нас есть требования по расстоянию от дома до места укрытия, и сейчас мы занимаемся расчетами применительно к каждому дому и каждому подъезду с адресной привязкой к конкретным укрытиям»,— объяснил господин Клюжин.

Все работы предполагается выполнить за шесть месяцев. На вопрос депутата: «Не поздно ли будет?», который не пояснил, что конкретно он имеет в виду. Господин Клюжин ответил: «Это очень большая работа, мы планируем ее закончить в рамках первого полугодия, хотя, конечно, хотим в кратчайшие сроки».

В Екатеринбурге насчитывается более 900 сооружений гражданской обороны. Как ранее поясняли в мэрии, чаще всего бомбоубежища не являются законсервированными объектами. Многие из них находятся в подвальных помещениях зданий, сдаются в аренду под склады, магазины и прочее. При объявлении чрезвычайного положения убежище должно быть приведено в полную готовность в течение шести часов.

По словам депутата Владимира Стругова, жители Уралмаша пожаловались на то, что не смогли узнать информацию о нахождении ближайшего к своему дому бомбоубежища. Евгений Клюжин отметил, что полный список адресов объектов гражданской обороны и не появится в открытом доступе, поскольку он является секретным, однако граждан будут уведомлять о ближайших сооружениях другими методами.

«Мы планируем в рамках нашей муниципальной программы “Безопасность жизнедеятельности населения” выпустить листовки с указанием объекта, где жители каждого дома смогут укрыться. Также граждане смогут получить такую информацию, обратившись в ЕДДС»,— пояснил господин Клюжин. Ранее начальник отдела гражданской защиты населения комитета административных органов администрации Екатеринбурга Павел Кротов добавил, что при возникновении чрезвычайной ситуации каждому жителю по радио, телевизору и телефону сообщат о том, где он может укрыться.

Всего, по словам Евгения Клюжина, в 2022 году в ЕДДС поступило более 87,5 тыс. обращений, около 2,5% из них — по линии антитеррора. Обращений, связанных с минированием объектов инфраструктуры Екатеринбурга и обнаружением предметов, похожих на взрывные устройства, поступило более 2,2 тыс., в том числе около тысячи из них были посвящены массовому минированию.

Катерина Якушева