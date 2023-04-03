«Одна из важных целей — развитие технологии в обществе»

Большие данные, искусственный интеллект и новые киберугрозы: крупные российские и международные IT-эксперты обсудили ключевые тренды 2023 года на конференции True Tech Day. Она одновременно прошла в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. С какими вызовами сталкивается рынок информационных технологий? И чего достигли его игроки в текущих условиях? Об этом корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов побеседовал с первым вице-президентом по технологиям МТС Павлом Ворониным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МТС Фото: Пресс-служба МТС

— МТС в этом году впервые проводит собственную крупную технологическую конференцию. Почему компания решила организовать ее именно сейчас?

— Для этого есть несколько причин. У нас изначально проходила конференция ArchDays, которая была посвящена исключительно архитектуре, но мы решили ее расширить. Сейчас ребятам из технологии сильно не хватает общения, кроме того, в этом году мероприятий становится сильно меньше, как и возможностей что-то посетить.

Мы видим одной из своих важных целей развитие технологий в обществе, поэтому работаем с разными вузами, создаем кафедры, факультеты, вкладываемся даже в школьное образование. Так что это просто один из кирпичиков нашей стратегии по развитию технологий.

— В этой связи какие проблемы российского IT-сектора, на ваш взгляд, сейчас наиболее острые?

— Россия меньше, чем весь мир, поэтому, конечно, стране все те технологии, которые были в мире, сложно повторить или сделать их лучше. При этом задача импортозамещения никуда не делась, она стоит во весь рост. И это с учетом того, что от нас ушли все, даже те, кого особо и не просили уходить. Так что основная задача сейчас — создать все те же технологии на уровне не хуже того, что был.

Где-то мы и так лучше, где-то нам предстоит серьезно поработать. Это действительно сложно, в основном просто в силу фундаментальных факторов, из-за того, что людей меньше. При этом у нас, конечно, очень высокое качество образования в стране, мы унаследовали серьезную систему, и технически ребята в России, очевидно, очень сильные.

У нас, по разным подсчетам, от 7 тыс. до более чем 10 тыс. IT-специалистов. Все зависит от того, кого считать айтишником. Мы активно прирастаем, у нас четырехкратный рост найма к 2022-му по сравнению с 2021-м, и 2023 год продолжает тренд. При этом очень низкий отток, то есть сотрудникам нравится у нас работать, мы вкладываемся в людей.

Вместе с тем определенный тип специализаций в IT действительно дефицитен. Есть набор позиций, на которых сотрудников не хватает, например, архитекторов в принципе мало. Мы для этого делаем свои архитектурные школы, как, в частности, «Сбер» и другие компании. Инженерия — практически пустая область, но очень важная. Однако совокупно мы как МТС не видим сильной проблемы с наймом специалистов.

— СМИ недавно писали, что МТС продолжит отходить от наименования «оператор» в сторону экосистемы. Какие ее элементы для вас в текущих условиях являются наиболее привлекательными и по каким причинам?

— Экосистема — это набор услуг, удобных клиенту. Если в совокупности это экономически эффективнее и комфортнее, то в целом ты можешь сказать, что пользуешься экосистемой. И мы пытаемся развиваться в этом направлении, у нас уже есть ряд сервисов.

Кроме того, за последний год у нас произошел сильный прорыв в «бесшовности», когда пользователь заходит в один сервис и автоматически ему доступны и другие, специально для этого делать ничего не надо.

— Можете привести пример, что выстреливает сейчас лучше всего с точки зрения бизнеса?

— У нас очень активно растет медиа. Скоро будет видно, как будет расти наш умный дом. Мы купили компанию «Гольфстрим» для этого. У нас туда встраивается технология умной видеоаналитики Vision Labs. У нас неплохо прорастает «Live». Ребята очень прикольные делают события, мероприятия.

Если говорить про более технологичные сервисы, то сейчас идут эксперименты с cloud-геймингом, они неплохо растут, но посмотрим, что будет дальше. Есть история с Pay, он показывает отличные результаты. Наш платежный стикер или онлайн-инструмент демонстрирует высокую степень надежности в сравнении с конкурентами.

Кроме того, МТС активно играет на поле замещения уходящих сервисов. Это и наш магазин приложений. Мы купили компанию Webinar, которая призвана заменить Zoom и Microsoft Teams. И для этого есть все необходимое, потому что сейчас она один из трех лидеров по доле рынка, и мы понимаем, как ее развивать так, чтоб было круче даже, чем у Zoom.

— Чего МТС в этом году в целом ожидает от рынка телекома с технологической точки зрения? И какие риски и возможности он несет?

— Мы двигаемся в сторону телеком 2.0, такого технологичного телекома, когда мы встраиваемся в наших партнеров. Есть разработки, которыми пользуется, например, Ozon и другие компании, подгружая их в свои приложения, чтобы общаться курьеру с клиентом, водителю с клиентом и так далее. Мы видим большое развитие в этой области и являемся фактически ключевыми игроками. Для нас важно, чтобы телеком подпитывал экосистему, экосистема подпитывала телеком и остальные сервисы. Вот на этом тоже будет сосредоточено внимание и большое количество усилий.