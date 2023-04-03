Суд в Нидерландах приговорил футболиста «Урала» Влута к 2,5 года лишения свободы

Суд в голландском Харлеме приговорил футболиста Райя Влута к двум с половиной годам тюремного заключения по делу о смертельном ДТП, сообщила голландская AD. Футболист не присутствовал на оглашении приговора.

Установлено, что в 2021 году спортсмен сел за руль в нетрезвом виде, разогнал автомобиль до 200 км/ч и влетел в другую машину, где находились мужчина, женщина и двое детей. Один из пассажиров, четырехлетний мальчик, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Потерпевшие опасались, что футболист скроется от правосудия в России — с 2022 года Влут играет за екатеринбургский «Урал» (на момент ДТП атлет выступал за голландский «Хераклес»). На мартовском слушании спортсмен присутствовал очно: там он признал вину и раскаялся в содеянном.

На оглашении приговора спортсмен не появился (1 апреля футболист принимал участие в матче «Урала» против «Зенита» в Санкт-Петербурге). Адвокаты спортсмена сообщили в рамках процесса, что убегать от исполнения приговора Влут не станет.

В ФК «Урал» тем временем сообщили, что не осведомлены о решении суда, хотя внимательно следят за ситуацией, указало «РИА Новости». До этого президент клуба Григорий Иванов подчеркивал, что спортсмен «готов к любому решению».

Григорий Лейба