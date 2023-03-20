Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для легионера «Урала» Рая Влута

Прокуратура Нидерландов запросила три с половиной года лишения свободы для футболиста «Урала» Рая Влута, пишет AD. Спортсмен проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP / AFP Фото: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP / AFP

По данным прокуратуры, в 2021 году Влут за рулем авто на скорости около 200 км/ч влетел в другую машину, где находились мужчина, женщина и двое детей. Один из пассажиров, четырехлетний мальчик, получил тяжелые травмы и умер в больнице. После ДТП в крови у спортсмена обнаружили 1,18 промилле алкоголя (показатель в два раза выше допустимого предела).

Члены семьи погибшего ребенка опасались, что спортсмен скроется от правосудия в России, поскольку сейчас выступает в РПЛ в составе клуба из Екатеринбурга (на момент ДТП Влут играл за голландский «Хераклес»). Тем не менее футболист явился на процесс, признал вину и выразил сожаления о содеянном.

«Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии и ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению»,— сообщил «Матч ТВ» президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Суд вынесет решение по делу в понедельник, 3 апреля.