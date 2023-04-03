Дмитрий Осипов покидает пост гендиректора «ВСМПО-Ависма»

Генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) Дмитрий Осипов с 4 апреля покинет свой пост «в связи с личными обстоятельствами», рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. До момента назначения нового руководителя, обязанности гендиректора будут возложены на первого заместителя генерального директора — исполнительного директора «ВСМПО-Ависма» Николая Мельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я искренне благодарю всех сотрудников ''ВСМПО-Ависма'', а также наших акционеров и партнеров за сотрудничество и поддержку в важный для предприятия период. Мне было очень приятно работать с сильной и преданной своему делу командой и внести свой вклад в достижения компании»,— цитирует пресс-служба слова господина Осипова.

Дмитрий Осипов возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 11 января 2021 года. До этого он занимал руководящие должности в компаниях «Уралкалий» и «Уралхим». Под его руководством, капитализация корпорации за последние два года увеличилась более чем в два раза. Сейчас планируется открытие нового производственного комплекса механической обработки титановых деталей — инвестпроект стоимостью 3,2 млрд руб.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-АВИСМА”» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. На начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира. На российском рынке партнерами компании являются ОАК и ОДК. Напомним, основной акционер уральской корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков (владеет 66% акций) вошел в список самых разбогатевших российских миллиардеров за 2022 года, составленный Forbes.

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Диана Сунагатуллина