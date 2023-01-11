Владелец «ВСМПО-Ависма» вошел в список самых разбогатевших российских миллиардеров Forbes

Основной акционер уральской корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков (владеет 66% акций) вошел в список самых разбогатевших российских миллиардеров за 2022 года, составленный Forbes. По подсчетам издания, за год состояние бизнесмена выросло на $1,6 млрд и к концу декабря составляло $5,8 млрд.

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На росте состояния могло сказаться, что в конце 2022 года акции «ВСМПО-Ависма» торговались по цене 48,6 тыс. руб., тогда как в начале года, еще до начала военной спецоперации и санкций цена за акцию составляла 47,5 тыс. руб.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. Вторым крупным акционером компании является госкорпорации «Ростех», которой принадлежит 25% плюс 1 акция.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в список самых обедневших миллиардеров попали пять бизнесменов, имеющих активы в Уральском федеральном округе (УрФО).

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