Путин подписал законы об интеграции новых регионов в судебную систему России

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании судов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях. Законами также устанавливается порядок отбора кандидатов в составы судов. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

На территориях ДНР и ЛНР создадут верховный и арбитражный суды, в Запорожской и Херсонской областях — областные и арбитражные суды. Также будут созданы Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский гарнизонные военные, межрайонные, районные и городские суды. До начала их работы в республиках будут продолжать действовать суды, работавшие на день принятия ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Отбор в федеральные суды общей юрисдикции и арбитражные суды проведет на конкурсной основе Высшая квалификационная коллегия судей РФ по результатам сдачи квалификационного экзамена. Претендентов будут отбирать из числа бывших судей присоединенных регионов, а также граждан РФ, которые не являются судьям, но сдали экзамен. От его сдачи освободят судей и граждан РФ, замещавших должности судей в упомянутых регионах, а также россиян, которые не являются судьями, но имеют ученую степень кандидата или доктора юридических наук и также являются заслуженными юристами РФ. Кандидаты с гражданством Украины должны предоставить копию поданного в МВД заявления о нежелании в нем состоять.

Закон о создании судов в ДНР вступит в силу 20 апреля, в остальных регионах — 21 апреля. Законы о порядке отбора кандидатов в суды всех четырех регионов вступают в силу со дня опубликования.

30 сентября 2022 года Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в состав России. В ноябре президент сказал, что для интеграции судов на территориях этих четырех субъектов предстоит «серьезный объем работы», но она должна быть максимально быстрой. 29 марта текущего года Совет федерации одобрил законы об интеграции этих регионов в судебную систему России. В ДНР и ЛНР сохраняются прежние структуры правительств и парламенты, в которых пока нет российских партий.

Лаура Кеффер