Совет федерации одобрил законы об интеграции новых регионов в судебную систему России

Совет федерации на пленарном заседании одобрил законопроекты о создании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях, а также о порядке отбора судей в эти инстанции.

«Авторами данных законов выступили председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и депутаты Государственной думы»,— сообщается в Telegram-канале Совфеда.

Согласно положениям законов, преимущественное право на замещение должностей будет у тех судей, которые работали в соответствующих судах на момент вхождения новых регионов в состав России. При этом они должны получить российское гражданство.

Процесс формирования судов в новых регионах начнется после подписания принятых СФ законов президентом России Владимиром Путиным и вступления документов в силу. Закон о создании судов в ДНР должен вступить в силу 20 апреля, аналогичные законы, касающиеся ЛНР, Херсонской и Запорожской областей,—21 апреля.

Александр Кислов