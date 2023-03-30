ЦСКА дошел до главного

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА стал последним полуфиналистом нынешнего play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ, выиграв вторую подряд растянувшуюся на максимальную дистанцию серию. В седьмом матче с «Локомотивом» армейцы разгромили ярославскую команду очень убедительно, со счетом 5:0, и теперь будут биться за выход в финал со своим главным противником — СКА.

Второй этой весной седьмой матч серии play-off, в котором выпало играть ЦСКА, совсем не походил на предыдущий. Предыдущий, против «Северстали», доказывал, что даже игрокам с тоннами опыта и класса не так уже легко входить в такие игры, игры, в которых каждую секунду вспоминаешь о том, что исправить в случае чего после них уже ничего не получится. В том матче армейцы сразу же оказались в такой ситуации, которую, если бы речь шла о команде не слишком статусной, надо было бы охарактеризовать как катастрофическую: два пропущенных гола при плохой игре. Чтобы пройти дальше, пришлось включать все оставшиеся в резерве эмоции, надрыв.

Седьмая встреча армейцев с «Локомотивом» доказывала, что классные клубы не имеют привычки дважды наступать на подложенные на пути грабли и из каждого приключения делают правильные выводы. На этот раз ЦСКА не выглядел отягощенным этим грузом ответственности, повисшим на его плечах. Наоборот, настолько летучим, энергичным он в серии с железнодорожниками, пожалуй, еще не был.

Это был именно тот хоккей, под который армейцы заточены: с одной стороны — контроль шайбы, с другой — гарнир в виде жесткости, плотности, которой иногда жутко не хватало в шестом матче в Ярославле, чтобы гасить порыв хоккеистов «Локомотива» на стадии его зарождения. Теперь ярославцев, разгонявшихся, чтобы проскочить среднюю зону, встречали на втором-третьем шагу. Редчайший случай: за весь первый период «Локомотив» не нанес по армейским ворота ни единого толкового броска.

Голы хозяев при таком раскладе выглядели чем-то абсолютно неизбежным. Ну не может обойтись без них, учитывая, сколько времени ЦСКА проводит возле ворот ярославцев. Первый созрел после долгой атаки, вырулившей к броску Андрея Светлакова. Или, вернее, набросу, потому что он, конечно, видел, что на том участке льда, который называют дальним пятачком, есть Антон Слепышев. А подставлять клюшку под такие набросы Слепышев умеет, может быть, лучше, чем кто-либо еще в КХЛ.

Второй гол был следствием вспышки четвертого армейского звена, которое на этот матч накопило мощи и резвости столько, сколько никакое другое. В ярославской зоне крутилась карусель, кружившая голову защищающимся. В конце концов Прохор Полтапов забрал шайбу у заднего борта и отправил ее к вратарской, где уже дежурил Виталий Абрамов. Тренер «Локомотива» Игорь Никитин, разумеется, берег тайм-аут под концовку, но был вынужден взять его, по сути, в начале матча. Иного выхода не было: требовалось срочно успокаивать команду, внушать ей, что ничего пока не потеряно.

Тайм-аут на первый взгляд мало что изменил. Во всяком случае, счет 0:2 по итогам первого периода «Локомотив» мог еще считать своей удачей, поскольку пережил, например, шикарный, не затерявшийся бы и среди ярчайших энхаэловских хайлайтов проход того же Полтапова.

Но что-то поменялось уже после перерыва. На целую половину следующего периода ЦСКА примерил на себя ту шкуру, в которой только что страдал «Локомотив». Его взяли в тиски, ему не давали развернуть хотя бы более или менее пристойную атаку, а Максим Шалунов чуть было один гол не отыграл, пальнув в стойку. Эти несколько минут армейцы занимались исключительно тем, что терпели. И, в отличие от «Локомотива», дотерпеть до передышки у них вышло. И вышло подкараулить собственный шанс, который конвертировал в третий гол в ворота опять фактически беспомощного ярославского голкипера Даниила Исаева безупречно сыгравший на добивании Владислав Каменев.

В play-off происходят невероятные сюжетные повороты. Но состояние ЦСКА в этом матче свело риск такого поворота даже не к минимуму, а к нулю: слишком оно было роскошным. В заключительном периоде армейцы Андрей Светлаков и Михаил Григоренко забросили «Локомотиву» еще две шайбы. Причем уже очень изящно, распахивая перепасовкой настежь угол ворот.

Таким образом, определились обе пары полуфиналистов Кубка Гагарина. В финале Восточной конференции «Ак Барс» сыграет с «Авангардом», а в финале конференции Западной состоится противостояние, давно превратившееся чуть ли не в главный аттракцион любого сезона КХЛ. Это противостояние двух гигантов — ЦСКА и СКА. Обычно в нем невозможно выделить явного фаворита. Но сейчас, кажется, существует фактор, чересчур громко кричащий о том, что фаворитами должны быть петербуржцы. И дело не в том, что у них преимущество своей площадки, а в колоссальной разнице в нагрузке, выпавшей в play-off на два клуба. ЦСКА в нем провел уже 14 матчей, СКА потратил на минское «Динамо» и «Торпедо» всего-то десять. А отдых перед серией у москвичей будет скромным: она открывается уже в воскресенье.

Алексей Доспехов