Четверка с минусом

На Балканах создано новое прозападное объединение, получившее несуразное название «QUAD — 100-процентное соответствие политике ЕС». В него вошли Албания, Черногория, Северная Македония и Косово. В оставшейся за бортом Сербии формирование новой структуры расценили как «попытку давления на Белград», не присоединившийся к антироссийским санкциям, и «содействие вступлению Косово в НАТО». Впрочем, не исключено, что новая инициатива может оказаться просто еще одной подготовительной группой для балканских стран, которых ЕС не спешит пока принимать в свои ряды. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Новое объединение «QUAD — 100-процентное соответствие политике ЕС» создано на минувшей неделе в Скопье на встрече македонского и албанского министров иностранных дел Буяра Османи и Олты Джачки, замглавы дипломатии Косово Крешника Ахмети и советника премьера Черногории по внешней политике Джордже Радуловича. Как значится в итоговом заявлении, объединение «основано для полного соответствия стран группы QUAD единой внешней политике ЕС и политике в области безопасности в условиях новых геополитических реалий, гибридных угроз, энергетического кризиса и экономических последствий, вызванных российским вторжением на Украину».

Участники встречи особо отметили, что «их страны показали себя надежными партнерами НАТО и ЕС как через присоединение к санкциям США и Евросоюза, так и посредством гуманитарной и иной технической помощи Украине».

Сразу после появления информации о создании QUAD (обозначающего «четверку» и совпадающего по названию с объединением, куда входят США, Канада, Южная Корея и Япония) региональные политики и эксперты обратили внимание прежде всего на то, что в нем нет крупнейшей страны региона Сербии, которая единственная среди кандидатов в ЕС не присоединилась к антироссийским санкциям и балансирует в своей внешней политике между Россией и Западом. «Формирование QUAD — ясный сигнал Сербии, что если она хочет стать частью Европы, то должна согласовать свою политику с ЕС, а не сидеть на двух стульях, избегая введения санкций против РФ и оставаясь, по сути, единственным союзником Владимира Путина»,— пояснил “Ъ” хорватский внешнеполитический комментатор издания Jutarnji list Владо Вурушич.

В Белграде создание QUAD действительно приняли в штыки. Новую инициативу тамошние СМИ назвали «антисербской», а ее главную цель обозначили как «давление на Сербию» с целью изменения ее внешнеполитического курса.

Еще одной целью созданного объединения названо «содействие Косово по вступлению в НАТО и его скорейшей евроинтеграции». А по информации провластного белградского издания Novosti, ответом Белграда на формирование QUAD станет «усиление взаимодействия Сербии и Республики Сербской — как через координацию их позиций по важнейшим вопросам, так и путем укрепления связей».

Региональные эксперты также считают, что новое объединение создано по инициативе Запада еще и как замена существующей несколько лет инициативе «Открытые Балканы», в которую включены Сербия, Албания и Северная Македония и где доминирующую роль играет Белград. «"Открытые Балканы" — это площадка для экономической и политической гегемонии на Балканах Сербии, евроинтеграция которой фактически заморожена. Поэтому евроатлантические партнеры и подтолкнули балканскую четверку создать объединение тех, кто действительно стремится в ЕС»,— убежден хорватский внешнеполитический эксперт Давор Дженеро.

Владо Вурушич говорит еще более определенно: «Формат "Открытые Балканы", по сути, мертв, только его участникам об этом пока не сообщили». По словам собеседника “Ъ”, формат был изначально задуман в Брюсселе как своего рода «соска-пустышка» для балканских стран, не готовых к вступлению в ЕС, но сербский лидер Александр Вучич подмял его под себя и стал использовать для продвижения своих интересов в регионе. Поэтому, считает эксперт, Запад и запустил новый балканский проект.

Впрочем, если все обстоит именно так, то и новая инициатива может оказаться просто еще одной подготовительной группой для балканских стран, которых Евросоюз не спешит принимать в свою «европейскую школу», пока не будет их «100-процентного соответствия политике ЕС».