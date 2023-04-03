Страховщики витают в облаках

Ряд страховых компаний (СК) переходят на облачные решения работы с данными, что помогает снизить затрат и ускоряет масштабирование бизнеса. ЦБ, со своей стороны, обещает облегчить перевод бизнеса в облака. Но эксперты предупреждают о рисках утечек данных, число которых в России постоянно растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Ренессанс страхование» (входит в топ-20) объявило о переносе работы с данными в Yandex Cloud. «Мы переводим в облако всю нашу инфраструктуру, которая включает в себя различные информационные системы и клиентские сервисы»,— пояснил вице-президент «Ренессанс страхования» Илья Френклах. Планируется перенести обработку данных в облако к 2024 году. Это не первый пример среди страховщиков: еще в начале 2022 года СК «Югория» полностью перевела инфраструктуру в облако.

СК в облаке могут хранить дела клиентов, базы CRM, актуальную статистику и модели, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, экономия от переноса данных из корпоративного сервера в облако может составлять 15-35% расходов на поддержание инфраструктуры для хранения данных. Для крупных страховщиков это десятки миллионов рублей в год, уточняет господин Бархота.

Первый замгендиректора СК «Югория» Андрей Языков отмечает, что облачные технологии позволяют компаниям оперативно масштабироваться вслед за ростом бизнеса. Это позволяет ускорить работу сайта, приложений и сервисов, что может сделать более удобным взаимодействие с клиентами, добавляет старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова.

Однако большинство крупных компаний не спешит переходить в облачные инфраструктуры. Так, в СОГАЗ сообщили “Ъ”, что это обусловлено политикой информационной безопасности и соблюдением законодательства об обработке персональных данных, в том числе специальных категорий. В «РЕСО-Гарантии» не планируют перемещать данные в облако. В ВСК считают возможным перенести в облако только GPU-вычисления. В «Согласии», «Росгосстрахе», «АльфаСтраховании» отказались от комментариев. В «Ингосстрахе» и «Энергогаранте» не ответили на запросы “Ъ”.

По данным ЦБ, СК заключили более 241 млн договоров за 2022 год. На «АльфаСтрахование» пришлось 55,6 млн полисов, на ВСК — 27,9 млн, «Ренессанс страхование» — почти 17 млн, «Росгосстрах» — 15,8 млн, СОГАЗ — 14,4 млн.

Использование облаков может быть рискованным, подтверждают эксперты. При хранении и передаче данных в облаках могут возникнуть определенные угрозы, в частности неверная конфигурация и несвоевременный контроль изменений, отсутствие стратегии облачной безопасности, слабое управление идентификацией, ключами и доступом, поясняет старший инженер по информбезопасности «Инфосистемы Джет» Антон Велижанинов. Управляющий RTM Group Евгений Царев считает, что передавать целые сервисы сторонним провайдерам опасно и «чревато последствиями».

При этом ответственности за инциденты провайдеры не несут. По словам господина Царева, этот момент никак не определен законодательно. «Очевидно, в большинстве случаев провайдер облачных сервисов не захочет связывать себя обязательствами по обработке персональных данных,— поясняет адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков.— Его услуга — предоставление достаточных мощностей для хранения».

Задача и ответственность облачного провайдера — помочь пользователям найти подходящий профиль использования платформы и научить оптимальным образом задействовать инструменты, уточняет коммерческий директор облачной платформы Yandex Cloud Александр Черников. «В то же время бороться с переходом в облака — все равно что бороться с прогрессом,— отмечает директор по продуктам Servicepipe Данила Чежин.— Процесс не остановить, важно сделать его безопасным».

ЦБ намерен смягчить ограничения по использованию облаков. Регулятор ведет работы по созданию правовых условий для аутсорсинга ИТ и использования облачных услуг финорганизациями, заверили там. Планируется, пояснили в ЦБ, в частности, снять правовые ограничения по режиму обработки отдельных сведений.

Юлия Пославская