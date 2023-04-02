Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко телеграмму с поздравлением с Днем единения народов России и Белоруссии. В ней господин Путин отметил, что сотрудничество между странами «отвечает интересам наших братских народов».

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета»,— сказано в тексте телеграммы.

Владимир Путин также отметил работу по совершенствованию механизмов Союзного государства и расширение сотрудничества между странами по всем направлениям. «Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей в полной мере отвечает интересам наших братских народов»,— сказано в телеграмме.

Олеся Павленко