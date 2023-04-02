Главные новости к утру 2 апреля

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян предложил РФ соглашение о предотвращении влияния решений Международного уголовного суда. Он заверил, что процесс ратификации Римского статута связан с действиями Азербайджана и что у правящей партии «Гражданский договор» нет желания и намерения исполнять ордер МУС на арест президента РФ Владимира Путина. Как мир отреагировал на выдачу ордера МУС на арест российского президента

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел считает свой домашний арест на Украине «политическим заказом». Он отметил, что «всегда был против агрессии».

The Wall Street Journal потребовала от России освободить Эвана Гершковича. Журналист в конце марта был арестован по делу о шпионаже. О деле

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что начало председательства РФ в Совбезе ООН подходит для Дня дурака. По его словам, Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны РФ на посту председателя».

Паромное сообщение Трабзон—Сочи планируют возобновить спустя девять лет перерыва. О планах сообщил глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби.

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа победил Джермейна Франклина. Бой для британца стал первым после двух поражений подряд от Александра Усика.