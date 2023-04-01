Паромное сообщение Трабзон—Сочи планируют возобновить спустя девять лет перерыва

Между турецким Трабзоном и российским Сочи с 1 мая может возобновиться паромное сообщение. О планах сообщил глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби.

Турецкая сторона планирует подписать соглашение о запуске паромного сообщения 6 апреля. Ожидается работа парома на 300 человек, он сможет перевозить 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров. «Рейсы начнутся 1 мая, ворота в Россию будут открыты»,— сказал господин Челеби (цитата по газете Yeni Akit).

Российская сторона информацию пока не комментировала, на 6–7 апреля запланирован визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Турцию.

Паромное сообщение работало по направлению Трабзон--Сочи с 1992 по 2014 годы. В 2019 и 2021 годах власти Сочи сообщали о планах по возобновлению сообщения, но его так и не восстановили.

Леонид Уварчев