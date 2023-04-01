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Коммерсантъ FM
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Один человек погиб при пожаре на птицеводческой ферме «Мираторга» в Брянской области

В результате возгорания корпуса птицеводческой фермы «БЦ-3» холдинга «Мираторг» в Брянской области погиб один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Подробностей о личности погибшего агентство не приводит. Telegram-канал Mash сообщает, что, по предварительным данным, погибший был охранником фермы.

Птицеводческий комплекс расположен в селе Уручье Выгоничского района Брянской области. О возгорании стало известно в 14:55 мск. В 15:51 пожар локализовали, в 17:22 было ликвидировано открытое горение.

Причина пожара неизвестна. По данным медиапроекта Mash, ранее село Уручье было «атаковано вооруженными силами Украины», на месте работают спецслужбы. В пресс-службе «Мираторга» сообщили, что ферма продолжит работу.

Анастасия Ларина

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