В Брянской области произошло возгорание корпуса птицеводческой фермы «Мираторга»

В селе Уручье Выгоничского района Брянской области горит один из корпусов птицеводческого комплекса «БЦ-3», сообщила «Ъ» пресс-служба «Мираторга». Сообщение о возгорании на пульт дежурного МЧС поступило в 14:55 мск. По данным на 17:07 мск, пожар локализован.

На сайте регионального управления МЧС сообщается, что в тушении участвуют два отделения на пожарных автоцистернах. В Telegram-каналах публикуются фото и видео с места происшествия: от горящего корпуса поднимается густой дым и распространяется на сотни метров.

«Проводится установление всех обстоятельств произошедшего. Производственная площадка будет работать в рабочем режиме»,— сообщили в пресс-службе «Мираторга». На месте работают сотрудники спецслужб, сообщает Telegram-канал Mash и отмечает, что ранее населенный пункт Уручье «был атакован ВСУ».

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».