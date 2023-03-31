Segezha приняла коробочное решение

Лесопромышленная Segezha Group из-за санкций была вынуждена продать свои мощности по производству упаковки в Европе, а также почти вдвое снизила инвестпрограмму. Вкладывать компания намерена в уже действующие активы, особенно с учетом того, что покупка новых под вопросом на фоне высоких цен. Эксперты полагают, что 2023 год будет по-прежнему трудным для отечественного ЛПК, но ожидают постепенного восстановления спроса, в том числе со стороны крупнейшего потребителя — Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Крупнейший российский лесопромышленный холдинг Segezha Group в 2023 году намерен на 41% снизить инвестпрограмму, до 6 млрд руб., сообщил глава компании Михаил Шамолин: это почти вчетверо меньше, чем в 2021 году, и в 1,7 раза меньше, чем в 2022-м. Он пояснил, что CAPEX будет серьезно сокращен до полного прояснения ситуации и решения проблем с логистикой, товарами, поставками и импортозамещением оборудования. «Сначала будем вкладывать в то, что дает немедленный и быстрый эффект, и потом уже будем идти в более стратегические вещи»,— отметил господин Шамолин. По словам топ-менеджера, в первую очередь речь идет об инвестициях в сокращение себестоимости. Средства пойдут в Сегежский и Сокольский ЦБК, Онежский ЛДК, Вятский комбинат, а также на сибирские активы.

На эти же активы, согласно годовой отчетности компании по МСФО, компания направляла основные инвестиции в прошлом году.

На модернизацию Сокольского ЦБК пошло 2 млрд руб., на расширение мощностей по производству фанеры на Вятском фанерном комбинате — 1,3 млрд руб.

Михаил Шамолин сообщил, что компания рассматривает выходящие на рынок активы, но готова покупать их, только если цена отвечает рискам и перспективам. Глава Segezha уточнил, что сделки, которые сейчас заключаются с активами иностранных компаний, ушедших с российского рынка, фактически идут по докризисной цене, а мультипликаторы на них начинаются от 7 к EBITDA прошлого года, несмотря на требование государства о 50-процентном дисконте к рыночной стоимости таких активов для получения согласования на сделку.

В то же время Segezha Group в феврале 2023 года продала свою иностранную структуру по производству упаковки — Segezha Packaging (объединяет семь заводов в Европе и Турции мощностью 704 млн мешков в год). Это, сообщил Михаил Шамолин, связано с невозможностью обеспечивать их операционную деятельность из-за санкций. Проблемы возникли как с обеспечением мощностей сырьем, так и со сбытом готовой продукции. Он не стал называть покупателя и сумму сделки, но, как он уверяет, она прошла по рыночной цене.

По итогам 2022 года, согласно отчетности, выручка Segezha по МСФО увеличилась на 15%, до 106,8 млрд руб., в основном благодаря консолидации активов АО НЛХК и «Интер Форест Рус».

Как уточнил Михаил Шамолин, транспортные расходы в прошлом году выросли в два раза, до 16 млрд руб. В четвертом квартале отрицательная динамика ускорилась: выручка упала на 20%, до 19,4 млрд руб., чистый убыток составил 1 млрд руб. против прибыли 4,1 млрд руб. годом ранее.

В агентстве WhatWood отмечают, что слабые результаты Segezha в том числе объясняются сокращением спроса на мировом рынке ЛПК практически по всей линейке лесопромышленной продукции. «Мы не ожидаем резкого восстановления спроса и роста мировых цен в 2023 году, но предполагаем, что повышательный тренд должен наклевываться в этом году»,— считают там. Эксперты поясняют, что надежды российских лесопромышленников главным образом связаны с Китаем, который, как все ожидают, должен восстановить свою экономику после нескольких лет турбулентности из-за ковидных ограничений. В любом случае, говорят в агентстве, если спрос и цены начнут восстанавливаться, основной «головной болью» для отечественного ЛПК останутся транспорт и логистика: как найти оптимальные пути доставки продукции в тот же Китай и прочие рынки и остаться конкурентоспособным на них. Там ожидают плавного восстановления рынка в 2024 году.

В «Рослесинфорге» отмечают, что, несмотря на непростую экономическую обстановку, лесопромышленный комплекс сумел пройти минувший год гораздо лучше ожидаемого, хотя и показал спад по ряду подотраслей. Экспортные показатели этого года свидетельствуют, что главные зарубежные партнеры России — Турция, Китай и Узбекистан — наращивают поставки, указывают в «Рослесинфорге».

Ольга Мордюшенко