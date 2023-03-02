Кроссовер Omoda C5 получил версию с полным приводом

Компания Chery представила новую модификацию кроссовера Omoda C5, оснащенную полным приводом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Omoda C5 AWD

Фото: Chery Omoda C5 AWD

Фото: Chery

Автомобиль с подключаемой задней осью оснащается 150-сильным бензиновым 1,6-литровым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Новая модификация получила принудительную блокировку задней муфты и особые режимы работы ездовой электроники.

Полноприводный Omoda C5 доступен в двух топовых комплектациях — Active от 2,8 млн руб. и Supreme от 3 млн руб. — которые не предложены для переднеприводной модификации кроссовера. Прием заказов на новинку уже открыт.

Максим Вершинин

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