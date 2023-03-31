Болгары наступают на ту же урну

В Болгарии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы — уже пятый раз всего за два года. Очередное голосование за те же политические партии, не способные договориться между собой, едва ли сулит серьезные перемены — как для самой Болгарии, так и для болгаро-российских отношений, пребывающих в глубоком кризисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters

По итогам воскресного голосования в Болгарии будет избран парламент 49-го созыва. Эти цифры в последние годы обновляются с завидной регулярностью. Депутаты 44-го созыва честно отработали с 2017 по 2021 год. Но начиная с парламентских выборов в апреле 2021 года Болгарию преследует нескончаемый политический кризис. Политикам не удается договориться между собой о формировании правящей коалиции, и повторные выборы уже пришлось провести в июле 2021 года, затем в ноябре того же года и в октябре прошлого года.

Попытки договориться о составе нового кабинета министров были предприняты трижды. Сперва президент страны Румен Радев поручил сформировать правительство правоцентристской коалиции «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС). Затем такую же попытку предприняла либеральная партия «Продолжаем перемены» во главе с экс-премьером Кирилом Петковым. Наконец, третий раз мандат был передан Болгарской социалистической партии.

«Получили третий мандат, отнеслись к попытке сформировать правительство исключительно ответственно и сделали все, что в наших силах, но не получили поддержки других политических объединений. В понедельник вернем мандат президенту»,— заявила в конце января их лидер Корнелия Нинова. Президент Радев был вынужден вновь распустить парламент, сформировать техническое правительство и назначить дату новых выборов на 2 апреля.

Новые выборы, на финансирование которых выделено 87,7 млн левов (около €44 млн), едва ли воодушевят избирателей. Оценить это можно будет в том числе по явке на избирательные участки.

Если в апреле 2021 года к урнам вышла хотя бы половина избирателей, то в октябре прошлого года голосовать согласились всего 39%. Проблема в том, что основные правительственные фракции будут теми же, что и раньше. Движению «Продолжаем перемены» прочат 23,7% голосов, ГЕРБ—СДС — 22,3%, социалистам — 7,3%. Чуть больше могут получить «Движение за права и свободы» (13,6%) и пророссийская партия «Возрождение» (11,4%).

При этом вице-президент Болгарии Илияна Йотова назвала мартовскую предвыборную кампанию «вялой» и оторванной «от текущей повестки дня страны».

«Мы не слышим новых идей, вместо разговоров о возможностях и совместных интересов партии продолжают конфликтовать между собой, используя много персональных обвинений и обидных слов»,— заявила политик.

Ничего хорошего не ждет и посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова. «В свете предстоящих досрочных выборов в парламент… Мы не ждем от них ничего принципиально нового. Не думаю, что отношения будут сильно меняться, в любом случае это будет зависеть от того, что будет происходить на полях сражений»,— отметила она в интервью ТАСС. «На сегодняшний день в отношениях между нашими странами все обстоит не так хорошо, как хотелось бы. На политическом уровне мы поддерживаем контакты лишь по конкретным вопросам, если подобные возникают»,— аккуратно обрисовала ситуацию дипломат.

Напомним, отношения между двумя странами катастрофически ухудшились буквально за пару лет. В марте 2022 года было отозвано приглашение российской стороне на церемонию по случаю 144-летия освобождения Болгарии от османского ига. Резкие комментарии со стороны Элеоноры Митрофановой вызвали, в свою очередь, бурную реакцию премьер-министра Кирила Петкова, евроатлантически настроенного политика и экономиста, поддержавшего Киев и успевшего побывать в украинской Бородянке.

Пригласив посла Митрофанову на беседу, он затем распорядился отозвать болгарского посла из Москвы для консультаций и намекнул на то, что Москва должна была бы поступить так же. Затем Болгария одной из первой в ЕС отказалась платить за российский газ в рублях, а болгарский парламент одобрил решение об оказании военно-технической помощи Украине.

Галина Дудина