Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

E-commerce любит чистоту

Бытовая химия и товары для гигиены стали больше продаваться онлайн

Уменьшение ассортимента непродовольственных товаров в рознице из-за ухода с российского рынка части иностранных брендов способствовало увеличению спроса на эти категории в онлайн-канале. Самыми быстрорастущими здесь стали средства для стирки и предметы гигиены, показав за 2022 год прирост интернет-продаж более чем на 96%. Тренд поддерживает инвестиции площадок в скидки и трафик.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средства для стирки и предметы гигиены стали самыми быстрорастущими сегментами по продажам в онлайн-канале среди товаров повседневного спроса (FMCG), говорится в исследовании NielsenIQ. По данным аналитиков, за 2022 год онлайн-продажи средств для стирки выросли на 96,8% год к году, предметов женской гигиены — на 96,1%. На 79,9% увеличился спрос на средства по уходу за телом, на 67,9% — на средства для полости рта и бритья, на 65,8% — на средства для уборки.

Годом ранее, согласно NielsenIQ, лидерами по темпам прироста онлайн-продаж FMCG были снеки и холодные напитки. В 2022 году онлайн-продажи FMCG в целом выросли на 43,5%.

Прирост спроса на бытовую химию и средства гигиены в онлайн-канале отмечается в условиях сокращения ассортимента этих категорий в традиционной рознице. По данным NielsenIQ, в 2022 году ассортимент непродовольственных товаров в магазинах уменьшился на 16,2% год к году, что может объясняться пересмотром формата работы в РФ части глобальных компаний после начала военных действий на Украине.

Поставки средств личной гигиены приостановила американская Johnson & Johnson (бренды O.B., Carefree и др.), а P&G (марки Ariel, Lenor, Pampers, Always и пр.) объявила о сокращении местного ассортимента и отказе от инвестиций в скидки. Крупнейшие розничные сети в таких условиях активно увеличивали долю товаров под собственными торговыми марками.

Один из основателей и гендиректор производителя средств гигиены, косметики и бытовой химии NappyClub Роман Квиникадзе говорит, что переключению потребителей на онлайн также способствовали повышение розничных цен и сокращение маркетинговых бюджетов транснациональных компаний в РФ.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский связывает опережающий рост онлайн-продаж бытовой химии и средств гигиены с временным сокращением уровня скидок в обычных магазинах.

В Wildberries говорят, что сегмент FMCG в 2022 году стал лидером по объемам продаж, а наибольшие темпы роста — на 158% — показали хозяйственные и чистящие средства. В компании связывают это с выходом в онлайн новых продавцов таких товаров, что приводит к расширению предложения и спроса.

В Ozon отметили, что во время осенних распродаж на FMCG приходилось около 80% самых покупаемых товаров. Бытовая химия — одна из самых востребованных категорий, ассортимент которой в 2022 году вырос почти вдвое за счет новых азиатских и российских брендов, говорят там.

По словам Романа Квиникадзе, для производителей выход в онлайн проще и дешевле, чем в классическую розницу. К примеру, указывает он, китайский бренд женской гигиены Sisters при старте онлайн-продаж поставил на площадке цены, сравнимые с уже популярными позициями, что помогло быстро найти покупателей. Кроме того, говорит господин Квиникадзе, для e-commerce продвижение FCMG становится важной частью стратегии, так как позволяет обеспечить возврат клиентов, регулярность покупок и прогнозируемый спрос. Поэтому площадки компенсируют цены, проводят маркетинговые акции, гонят трафик, указывает он.

Руководитель направления трафика и конверсии российской Unilever (Domestos, Cif, Dove, «Чистая линия») Дарья Вилижанина говорит, что потребители сегодня стараются тщательнее планировать покупки и приобретают за один раз больше единиц продукции, выбирая менее дорогостоящие позиции, что приводит к замене привычных брендов аналогами из более низких ценовых категорий.

Директор по работе с ритейлом NielsenIQ Константин Локтев отмечает, что тренд на экономию поддерживает онлайн-продажи в России — покупатели сравнивают цены и находят выгодные предложения.

Анатолий Костырев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...