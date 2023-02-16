Петербуржцы оплачивали проезд в общественном транспорте электронным способом в 96% случаев

В 2022 году жители Санкт-Петербурга оплатили около 96% общественном транспорте электронными способами. Лидерами среди средств оплаты стали карта «Подорожник» и льготные проездные, сообщили в городском комитете по транспорту.

Всего картой «Подорожник» воспользовались более 640 млн раз (43,3%), при этом по льготным проездным были совершены свыше 585 млн поездок (39,3%). На третьем месте по популярности банковские карты 117 млн поездок (11,9%), в то время как наличными расплатились 57 млн раз (4,2%).

Еще 44 млн раз горожане воспользовались пересадочным тарифом «60 минут», что составило 22,9% от общего количества пользователей единого электронного билета «Подорожник».

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