Крайсуд рассмотрит дело о поддельном дипломе замначальника следствия Краснодара

Краснодарский краевой суд 9 марта рассмотрит апелляционную жалобу замначальника следственного управления УМВД Краснодара — начальника следственной части Германа Ялового на решение о признании его диплома о высшем юридическом образовании незаконным. Информация об этом опубликована на сайте инстанции.

В сентябре 2021 года сообщалось о возбуждении в отношении господина Ялового уголовного дела о приобретении заведомо поддельных документов. По данным источника «Ъ-Юг», поводом стало приобретение поддельной справки для поступления в Краснодарский университет МВД РФ.

В конце августа 2022 года «Ъ-Кубань» писал, что Прикубанский суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным диплома о высшем юридическом образовании полицейского начальника.

Текст решения на сайте суда до сих пор не опубликован, однако в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края редакции смогли представить резолютивную часть судебного акта. Согласно ей, кроме диплома, незаконными признаны также приказы о зачислении господина Ялового в Краснодарский юридический институт МВД, допуске к госэкзаменам, присвоении квалификации «юрист» и выдаче диплома с отличием. Ответчика суд обязал после вступления решения в силу передать диплом в вуз для уничтожения.

Руководитель юридической компании «Центр правосудия» Армен Восканян, знакомый с подробностями дела, рассказал редакции, что прокуратура усомнилась в подлинности документов, на основании которых господин Яловой был зачислен в вуз.

По данным Армена Восканяна, в иске прокуратуры говорится, что Герман Яловой поступил на экстернат юрфака Ставропольского университета имени В. Д. Чурсина в январе 2000 года на базе среднего профобразования и уже в июле был отчислен оттуда за утрату связи с институтом. После этого, по его информации, мужчина представил в Краснодарский юридический институт МВД поддельную справку о том, что проходил заочное обучение в ставропольском вузе в период с 1998 по 2000 годы, в результате чего уже в апреле был зачислен на шестой курс, а в июле получил диплом юриста.

На сайте УМВД по Краснодару Герман Яловой в качестве замначальника следственного управления более не указан, эту должность замещает временно исполняющий обязанности Евгений Яненко. Как утверждает Армен Восканян, сейчас офицер отстранен от исполнения служебных обязанностей, но формально пока находится на службе в правоохранительных органах.

Ранее «Ъ-Кубань» неоднократно пытался уточнить служебный статус господина Ялового, однако в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю эту информацию предоставлять отказались, сославшись на закон о персональных данных, а также на закон о службе в органах внутренних дел РФ.

«В случае если апелляционная инстанция признает, что состоявшееся решение вынесено без нарушений, оно вступит в законную силу, а это значит, что контракт с заместителем начальника следственного управления — начальником следственной части по РОПД СУ УМВД России по г. Краснодару Германом Яловым должен быть расторгнут. С сентября 2021 года он отстранен от должности в связи с тем, что в отношении него возбуждено уголовное дело, то есть более полутора лет он уже не руководит следственным подразделением, однако денежное довольствие получает»,— комментирует последствия апелляционного рассмотрения дела господин Восканян.

Ранее он также пояснял, что если крайсуд оставит решение без изменений и оно вступит в силу, то может получить преюдициальное значение для уголовного дела.

Согласно данным сайта Прикубанского районного суда Краснодара, инстанция сейчас рассматривает уголовное дело Германа Николаевича Ялового, обвиняемого по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельных документов). Мужчине грозит до одного года лишения свободы.

Андрей Обнорский

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