Рябков: Россия добровольно будет сообщать США о пусках ракет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг сказал журналистам, что Россия будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соглашению между СССР и США от 1988 года, несмотря на приостановку Москвой своего участия в российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Безусловно, мы об этом сказали»,— ответил он на вопрос, по-прежнему ли Москва намерена уведомлять Вашингтон о пусках МБР и БРПЛ по соглашению между СССР и США от 1988 года (цитата по «РИА Новости»).

По словам Сергея Рябкова, «с политической и правовой точек зрения ситуация такая, что все виды информобменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены в рамках приостановки этого договора». «Но, как было заявлено еще в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на стратегические наступательные вооружения, установленных в договоре. И также продолжит выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках. Данное соглашение от 1988 будет нами выполняться»,— уточнил замминистра.

Днем ранее на лентах информагенств появился его комментарий о прекращении уведомления США о ракетных пусках, из которого ряд западных СМИ сделали вывод, что речь идет о соглашении 1988 года, в то время как Сергей Рябков говорил о прекращении отправки уведомлений в рамках ДСНВ. Уведомления о пусках баллистических ракет по ДСНВ чуть более подробны, чем по соглашению от 1988 года, однако суть их одна.

Подробнее о ситуации с ДСНВ читайте в публикации «Ъ» «Ничто не вечно под войной».

Елена Черненко