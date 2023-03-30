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В Ярославской области хотят бесплатно выделять землю преподавателям и аспирантам

Глава городского округа Рыбинск Дмитрий Рудаков внес в Ярославскую областную думу законопроект, предполагающий бесплатное выделение земельных участков аспирантам факультетов физико-математической направленности и преподавателям, приезжающим из других регионов. Проект размещен на сайте думы.

Университетская аудитория в Рыбинске

Университетская аудитория в Рыбинске

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Университетская аудитория в Рыбинске

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее господин Рудаков заявлял о нехватке учителей физики в школах и вузах Рыбинска, когда на 27 учебных заведений не хватает 30 преподавателей. Выход глава города видел в предоставлении педагогам дополнительных преференций, в том числе бесплатном предоставлении им земельных участков. Теперь Дмитрий Рудаков вышел с законодательной инициативой в областную думу, закрепляющей норму.

Преподавателям предлагается предоставлять землю в собственность. В законопроекте прописано, кто именно сможет претендовать на получение земельного участка.

«Граждане являющиеся аспирантами, которые проходят обучение в высших учебных заведениях по физико-математическому направлению, молодые научные работники, преподаватели физики, приехавшими из других субъектов Российской Федерации для работы в высших учебных заведениях по физико-математическому направлению»,— прописано в законопроекте.

Обязательным условием получения земли является трудовой договор преподавателя с высшим учебным заведением, расположенным в Ярославской области, сроком не менее 5 лет. Если специалист покидает вуз раньше пятилетнего периода, то обязан возместить в бюджет кадастровую стоимость полученной им земли.

Андрей Иванов

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