Глава Рыбинска обещает землю и доплаты учителям физики

Глава администрации Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков готов на дополнительные выплаты и бонусы для приглашения в школы города учителей физики. Об этом господин Рудаков заявил в ходе стрима в ЦУР Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», рыбинские школьники часто не продолжают образование в Рыбинском государственном авиационном техническом университете и потом это приводит к дефициту кадров на профильных предприятиях города. Как пояснил господин Рудаков, интерес школьников к физике не формируется из-за нехватки преподавателей. И в городе сейчас ищут учителей.

«У нас сегодня выпускной курс в ЯГПУ имени Ушинского - это девять человек. Я наивно хотел переманить этих людей дополнительными бонусами, дополнительными зарплатами, на что мне ректор сказал: трое в Воркуту едут, остальные работают уже по школам. Это девять человек. Нам только в 27 школ Рыбинска требуется порядка 30 учителей физики», — рассказал Дмитрий Рудаков.

Глава Рыбинска готов пойти на дополнительные преференции для приглашения новых преподавателей.

«Будем наращивать количество инженерных классов. Будем выделять землю бесплатно учителям физики. За счет факультативов, тем учителям, которых нехватка, будем вводить дополнительную оплату», — заявил глава Рыбинска.

Андрей Иванов