Продажи обуви в России упали более чем на 10% в 2022 году

Продажи обуви в России в 2022 году снизились более чем на 10%, а средняя цена на нее выросла на 9,6%, сообщается в годовом обзоре обувной отрасли, подготовленном ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, который является оператором системы маркировки и отслеживания товаров «Честный знак»).

«За 2022 год было продано на 10,5% меньше пар обуви, чем в 2021-м,— 290 млн пар»,— говорится в исследовании, которое приводит ТАСС.

Средняя цена обуви в России в прошлом году составила 2,4 тыс. руб. Сильнее всего из видов обуви подорожали кеды: их стоимость за год выросла на 20,4% и составила 2,8 тыс. руб.

В 2022 году российские игроки fashion-рынка начали экспериментировать с новыми для себя форматами. Так, крупные производители обуви начали запускать линейки одежды под собственными торговыми марками. Предполагается, что такая продукция должна заместить на рынке товары уходящих из России западных брендов.

Подробнее о ситуации на обувном рынке России читайте в материале «Ъ» «Обувщиков встретят по одежке».

Александр Кислов