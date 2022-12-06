Обувщиков встретят по одежке

Российские игроки fashion-рынка начали экспериментировать с новыми для себя форматами. Так, крупный производитель обуви Munz Group планирует запустить линейки одежды под собственными торговыми марками. Такая продукция должна заместить на рынке товары уходящих из России западных брендов. Однако, предупреждают эксперты, в одежном ритейле, в отличие от обувного, уже прослеживается высокая конкуренция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Компания Munz Group (оператор розничных сетей Thomas Munz и Salamander) планирует открытие магазинов нового формата Thomas Munz Store с одеждой, обувью и аксессуарами собственных торговых марок и международных брендов, рассказали “Ъ” в компании. Под развитие этого формата Munz Group рассматривает объекты площадью от 400 кв. м.

В компании отмечают, что разрабатывают коллекции женской и мужской одежды в среднем ценовом сегменте под брендами Thomas Munz и Salamander. Запуск первой мини-коллекции Thomas Munz планируется весной 2023 года, Salamander — осенью 2023 года. Также Munz Group начала разработку коллекции одежды для собственных брендов Briggs, Lolli I Polli и О2.

Thomas Munz — сеть мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров. В 2016 году бренд Thomas Munz вошел в состав Zenden Group. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Мюнц Групп» в 2021 году составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 513 млн руб. По собственным данным, сегодня у компании более 70 магазинов в десяти регионах РФ.

В NF Group отмечают, что многие обувные ритейлеры начали расширять свой ассортимент за счет линеек одежды, в частности, Rendez-Vous, Ralf Ringer, Abricot. Так, в Ralf Ringer заявили, что ввели в ассортимент одежду начиная с сезона «осень-зима 2022/23 года». При этом, уточняют в компании, одежда не станет основной категорией в Ralf Ringer, а будет выполнять роль сопутствующего ассортимента.

После ухода части международных fashion-брендов в России усилился тренд на мультибрендовые и мультиформатные магазины с увеличенной площадью, говорит директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Поэтому логично, что крупный игрок на рынке обуви хочет расширить ассортимент за счет новых товарных категорий, добавляет эксперт. По мнению управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, успешно выстроенный бренд в продаже обуви не означает, что компании удастся добиться аналогичного результата в сегменте одежды, где уровень конкуренции намного выше.

Господин Ванчугов отмечает, что сегодня у ритейлеров есть возможность протестировать новые форматы без значительного объема вложений, так как стоимость обустройства одного магазина одежды снизилась примерно в пять-семь раз из-за появления на рынке торгового оборудования, которое продают владельцы закрывающихся магазинов.

При этом о запуске новых проектов задумываются и российские одежные ритейлеры. Так, Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Sela, Love Republic) планирует запустить новый бренд женской одежды, рассказали три источника “Ъ”. По словам одного из собеседников “Ъ”, новая марка может появиться на рынке уже в следующем году. Это подтверждают и размещенные компанией на портале HeadHunter вакансии дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров, директоров по продукту, менеджеров по поиску поставщиков под новый проект компании.

Melon Fashion Group в октябре—ноябре также подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков IDOL, SYMBL. О том, что новый бренд компании может получить название IDOL слышал еще один собеседник “Ъ”. В компании комментарий не предоставили.

Melon Fashion Group — один из основных претендентов на площадки уходящих иностранных fashion-ритейлеров, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, компания планирует открытие магазинов в новых форматах увеличенной площади. На фоне дефицита определенных категорий товаров, в частности, в fashion-сегменте, расширение предложения, по словам госпожи Хакбердиевой, становится возможностью удовлетворения потребностей покупателей и повышения их лояльности.

Алина Савицкая