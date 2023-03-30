Университеты Петербурга начнут обучать студентов мастерству управления дронами с 2023 года

Несколько вузов Санкт-Петербурга с 2023 года откроют новые направления обучения специалистов по беспилотникам. Программы появятся в СПбПУ, СПбГУТ и ЛЭТИ, пояснили их представители на пресс-конференции ТАСС.

Так, в СПбПУ с нового учебного года запустят пять новых направлений, посвященных подготовке специалистов по беспилотным системам. В свою очередь СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича также откроет профильные кафедры и факультеты.

«Мы стоим сейчас на пороге становления новой отрасли в России, которая будет связана с разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных систем различного назначения. Эта отрасль должна опираться на кадровый потенциал»,— отметил заведующий кафедрой вычислительной техники ЛЭТИ Михаил Куприянов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый в России центр оценки навыков управления дронами открыли в Петербурге.

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