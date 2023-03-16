Первый в России центр оценки навыков управления дронами открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге начал работу первый в России центр оценки навыков управления беспилотниками. В будущем по всей стране откроют сеть из 85 учреждений, пишет ТАСС.

Центр готовит специалистов, которые будут управлять дронами весом до 30 кг. Кандидаты будут сдавать теоретический и практический экзамены. В рамках первого оператором дронов предстоит ответить за час на 20 вопросов, для прохождения в следующий этап необходимо дать не менее 75% правильных ответов. Практические испытания проведут на следующий день. На задания в поле и на аэродромах также отведут около часа, однако ошибки недопустимы.

Результатом успешной сдачи экзаменов будет сертификат, подлинность которого можно будет проверить по QR-коду.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в вузах Петербурга начнут готовить пилотов боевых дронов.

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