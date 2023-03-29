В Минэнерго заявили, что котировки российской нефти от западных агентств не соответствуют реальной цене

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что котировки на нефть иностранных агентств не отражают реальную ситуацию на рынке. Он также подчеркнул важность формирования отечественных индикаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Сорокин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Павел Сорокин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Сейчас западные ценовые агентства котируют не соответствующую действительности цену на нефть, она не соответствует не только стоимости реального товара, но и реальному положению дел на рынке»,— сказал господин Сорокин, выступая на Ежегодном международном форуме СПбМТСБ (цитата по «Интерфаксу»).

Замминистра энергетики обратил внимание, что в настоящее время совместно с биржей ведется работа по формированию отечественных индикаторов. По его словам, вопрос разработки таких индикаторов стал «главным вызовом», который предстоит решать в этом году и в последующем.

«Они сейчас пока являются историческими индикаторами, основываются на реальных продажах, которые мы с Минфином совместно уже используем для аналитики. Но в будущем необходимо сделать шаг вперед и уже работать по тем котировкам, которые будут использоваться, не навредив положению дел, не снизив продажную стоимость нашего товара из-за отсутствия ликвидности недостаточной репрезентативности участников»,— добавил он.

Из-за введения западными странами санкций в отношении России структура поставок нефти изменилась. Европейские клиенты еще до вступления в силу эмбарго Евросоюза на нефть из РФ сократили закупки российской сырой нефти морем. В связи с этим международное агентство Argus изменило методику определения котировок российской нефти марки Urals. По данным Минфина, использующего котировки Argus для расчета налогов, средняя цена Urals в феврале составляла $49,56 за баррель, тогда как в феврале 2022 года она достигала $92,15.

Подробнее — в материале «Ъ» «Под вливанием обстоятельств».

Милена Костерева