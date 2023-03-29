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Коммерсантъ FM
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Тамбовский хлебокомбинат начал производство дронов для нужд СВО

ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» начало производство квадрокоптеров для нужд специальной военной операции (СВО). Как сообщили на предприятии, развернутые мощности позволяют собирать в месяц до 200 простейших дронов для наблюдения, первая партия из 16 штук до конца месяца отправится в зону СВО.

Под производство квадрокоптеров на хлебозаводе отвели цех. Часть комплектующих для дронов хлебозавод закупает, часть печатает на 3D-принтере. Производимые на заводе изделия получили название «Бекас», так одноименная птица является «трудной целью для охотника».

Тамбовский хлебокомбинат регулярно отчитывается об отправке различной помощи военнослужащим в зоне СВО. Предприятие передавало им собственную продукцию, медикаменты, средства личной гигиены и теплую одежду, а позже участвовало в закупке кодированных радиостанций, тепловизоров, биноклей, дизельных генераторов, газовых баллонов, экипировки и спальных мешков.

По словам заместителя директора предприятия Александра Рудика, военные просили присылать квадрокоптеры с прошлого года: «Попробовали конструировать сами — из деталей, которые можно найти в любом интернет-магазине,— рассказал он.— Сделали несколько экземпляров, свозили на фронт, испытали там. Один дрон потеряли, получили ценные замечания, по возвращении доработали конструкцию и начали серийное производство, параллельно снижая себестоимость везде, где это возможно». По данным предприятия, себестоимость собственных квадрокоптеров составляет 25–50 тыс. руб. в зависимости от характеристик.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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