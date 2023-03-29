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УГМК выступит инвестором строительства железнодорожной линии Сибай-Подольск-Новорудное

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) выступит стратегическим инвестором строительства железнодорожной линии Сибай-Подольск-Новорудное, сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на планарном заседании в Курултае республики.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Предварительная стоимость проекта составляет 116 млрд руб. Мы договорились с УГМК, что из 116 млрд большую часть они возьмут на себя»,— отметил он.

По словам господина Назарова, железнодорожная линия создаст прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азии, Китаем, Кавказом.

Протяженность линии составит 160 км, товарооборот, предположительно, — около 10 млн т ежегодно.

Венера Хисамова

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