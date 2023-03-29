Главные новости к утру 29 марта

Минторг США ввел экспортные ограничения против 11 компаний из России, Китая, Мьянмы и Никарагуа. Под санкции попали российские «Авиатех» и «Авиазапчасть».

В Гудермесе в Чечне были уничтожены два боевика в ходе спецоперации. Они попытались бросить гранату в сотрудников силовых органов, но были убиты ответным огнем, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Президент США Джо Байден не планирует приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Об этом он заявил журналистам, комментируя ситуацию вокруг юридической реформы в Израиле.

Европейский инвестфонд Atrium European Real Estate рассматривает продажу своих активов в РФ. Их может выкупить владелец сети торгцентров «Красная площадь» на юге России «Рамо-М». Подробнее об этом.

Минобороны сообщило о начале командно-штабных учениях Ракетных войск стратегического назначения с комплексами «Ярс». В маневрах задействованы участие 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц техники.

ФСИН пытается устроить на работу в «Ростех» осужденных. По информации «Ъ», речь о привлечении заключенных к сборке ракет или самолетов не идет, но возможности сотрудничества «прорабатываются по многим направлениям». Подробнее об этом.

Власти Китая заявили, что примут ответные меры в случае встречи президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Они также назвали транзит Цай Инвэнь через США провокацией.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разрешить россиянам получать внутренние паспорта в российских посольствах и консульствах за рубежом. По ее словам, она обратилась с этим в МИД и МВД России.

В первые месяцы 2023 года крупнейшие объемы виски в России выпустили Beluga Group, Stellar Group и Ladoga. По данным «Ъ», в январе—феврале 2023 года производство напитка выросло на 56% в годовом выражении, до 706 тыс. дал. Подробнее об этом.

О важнейших событиях 29 марта — в анонсах «Ъ».