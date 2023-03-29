Главные анонсы 29 марта

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в Нью-Дели примет участие во встрече с коллегами из Шанхайской организации сотрудничества.

Совет федерации рассмотрит законы о создании судов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых в этих регионах.

В Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры в предполагаемый день ее закрытия пройдет литургия. Вместе с прихожанами в храме будут молиться иерархи УПЦ и братия лавры.

В Санкт-Петербурге Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит дело о разрешении на ввод в эксплуатацию «ЧВК "Вагнер"-центра».

В Запорожской области запланирован визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.

Во Владивостоке Советский районный суд рассмотрит уголовное дело депутата законодательного собрания Приморья Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка.

В США Министерство энергетики опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

С 29 по 31 марта в Германии пройдет визит короля Великобритании Карла III. В программе посещение Берлина, Бранденбурга, Гамбурга, встречи с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, с украинскими беженцами, выступление перед депутатами Бундестага.

В Малаге (Испания) состоится жеребьевка группового этапа финала Кубка Дэвиса по теннису.