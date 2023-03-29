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Коммерсантъ FM
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Кадыров рассказал о двух ликвидированных боевиках в ходе спецоперации в Гудермесе

В ходе спецоперации в Гудермесе в Чечне были уничтожены два боевика. Среди сотрудников силовых органов и гражданских пострадавших нет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По его словам, сотрудники силовых органов заблокировали боевиков и предложили им сдаться. Они попытались выбраться из окружения и бросили в правоохранителей гранату. Боевиков уничтожили ответным огнем. Господин Кадыров не привел других подробностей.

«Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram.

Рамзан Кадыров также опубликовал в своем Telegram-канале видео. На нем видно, как сотрудники силовых органов выносят два тела боевиков с территории частного дома, лицо одного из них изуродовано.

Олеся Павленко

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