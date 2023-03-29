Минобороны сообщило о старте учений ракетных войск стратегического назначения

В России началось командно-штабное учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с комплексами «Ярс», сообщили в пресс-службе Минобороны. В учениях принимают участие 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц техники.

«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс"»,— сказано в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

Во время учений будут проведены маневры с автономными пусковыми ПГРК «Ярс» в трех регионах России. Кроме этого, военные будут отработают с маскировкой и противодействие современным средствам воздушной разведки, а также применение БПЛА различных модификаций.

«Ярс» — стратегический ракетный комплекс, оснащенный твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Комплекс является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М».

Олеся Павленко