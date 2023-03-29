WSJ: Пентагон начал готовить Космические силы США к возможному конфликту с Россией и Китаем в космосе

Минобороны США начало подготовку Космических сил США (USSF) к вероятному в будущем конфликту в Россией и Китаем в космосе, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Решение принято на фоне развертывания Россией и Китаем лазеров и ракет, которые могут вывести из строя спутники и повредить гражданскую связь.

По информации WSJ, в марте Белый дом предложил довести годовой бюджет USSF до $30 млрд, что станет рекордной суммой. Предложенная администрацией США сумма почти на $4 млрд больше бюджета USSF в 2021 году. В Белом доме также предложили увеличить финансирование военно-воздушных и военно-морских сил.

Как отмечает WSJ, рост расходов на USSF позволит увеличить количество военнослужащих до 16 тыс. человек. Для служащих USSF приобретут специальные тренажеры для подготовки к боям в космосе, а также обучат работе со спутниками, наземным коммуникационным и сенсорным оборудованием и системами вооружения.

WSJ напомнила, что ранее США отказались от планов создания пилотируемых космических военных кораблей, так как материально-техническое обеспечение войск за пределами орбиты Земли стало бы очень дорогим.

В прошлом году США в стратегии оборонной безопасности определили Китай как самую большую угрозу для безопасности. Это произошло в том числе на фоне развития лазеров и ракет наземного базирования, которые способны поражать спутники. Россия также была названа в документе в качестве одной из главных угроз для безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россию и Китай вписали в оборонную стратегию».

Олеся Павленко