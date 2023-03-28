Заткнули за «пояс»

После критики ульяновского губернатора Алексея Русских будет отозван проект изменения функционала зон ООПТ «Парк дружбы народов» (входит в лесопарковый «зеленый пояс» города) с территорий зеленых насаждений на зоны застройки. Губернатор, назвав проект «чушью», заявил, что никаких планов застройки не должно рассматриваться, пока не будут завершены противооползневые работы на склоне правого берега Волги в центре Ульяновска. Между тем в областной прокуратуре, начавшей после обращений общественности проверку законности проекта и процедуры его принятия, отмечают, что она продолжится, чтобы выявить и устранить причины нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона (аппаратное совещание губернатора) депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что власти Ульяновска в своей градостроительной политике уделяют «недостаточное внимание взаимодействию с людьми». «Сейчас идет очередная волна недовольства по поводу того, что будет застраиваться Парк дружбы народов. Информация эта не опровергается, никаких разъяснений не дается, и это вызывает лишнее недовольство, в том числе областной властью»,— сказал депутат.

«А что это за информация по Парку дружбы народов? Что за чушь?»— спросил губернатор региона Алексей Русских. Министр имущественных отношений и архитектуры Михаил Додин пояснил, что «город рассматривает возможность изменения назначения двух участков», «эти участки свободны, они не находятся в пределах парка». «Изначально инвестор обращался в город, была запущена процедура, после того как полномочия передали нам, мы подготовили проект и направили его на общественные обсуждения, по итогам которых будет приниматься решение, предоставлять эти участки или нет»,— сказал министр, не назвав инвестора.

«Мы начнем с того, что там оползневая зона, и все разговоры возможны только после того, как будут проведены противооползневые работы, поэтому я предлагаю вообще сейчас эту тему не поднимать и жестко пресекать тех, кто высказывается с такими громкими заявлениями. Наша задача сейчас — противооползневые работы, это лет на пять, не меньше, там десятки миллиардов эти работы будут стоить. Предлагаю снять все эти вопросы»,— сказал ­губернатор.

«Хорошо, мы отзовем проект»,— пообещал господин Додин.

Что надо «пресекать», по мнению губернатора, — заявления инвесторов, проекты министерства или сообщения СМИ и общественников — не утонялось.

Как уже сообщал «Ъ», 21 марта на сайте мэрии Ульяновска был размещен проект приказа регионального министра имущественных отношений и архитектуры с прилагаемым проектом изменений Генплана Ульяновска, включающими изменения функционала части земельных участков Парка дружбы народов (особо охраняемая природная территория — ООПТ местного значения) с «зоны зеленых насаждений общего пользования» на территории застройки. Фактически проектом предлагалось изменить функционал почти на трети площади ООПТ. Проект был подготовлен не управлением горархитектуры, как это делалось прежде, и не региональным минимущества и архитектуры (в связи с передачей в августе 2022 года полномочий по Генплану на уровень региона), а частной компанией ООО «Бэст-проект». Авторы проекта в обосновании отмечали, что изменения направлены «на приведение территории в соответствие с фактическим расположением автомобильной дороги, …а также для дальнейшего развития территории, размещения объекта спорта и участков СНТ». Общественные обсуждения проекта были объявлены в одном из разделов сайта мэрии еще ранее. Как только стало известно о проекте изменений Генплана, представители общественности Ульяновска обратились в облпрокуратуру с просьбой проверить законность проекта. Ведомство приступило к проверке «незамедлительно».

Фактически господин Додин, отвечая губернатору, подтвердил, что проект изменений сделан по запросу инвестора. И хотя министр сказал губернатору, что «эти участки не находятся в пределах парка», на самом деле это не так — судя по схемам, прилагаемым к проекту, планируемые изменения функционала «массива земель» (участки там даже не выделены) касаются довольно большой части участков 119/1 и 119/2, которые, согласно публичной кадастровой карте, относятся к ООПТ.Это подтверждается и самим текстом обоснования проекта.

На направленный в пятницу запрос «Ъ» минимущества и архитектуры в понедельник ответило, что «территория, в отношении которой разработан проект, … не затрагивает границы зоны с особыми условиями использования территории (ЗОИТ) «Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Ульяновска» (так называемый «Зеленый щит»). Однако данные публичной кадастровой карты говорят об обратном. Там обозначено, что эти участки относятся к ЗОИТ. В региональном минприроды «Ъ» подтвердили, что «вся территория Парка дружбы народов относится к „зеленому поясу“, и любые проекты изменений Генплана по такой зоне могут готовиться только после разрешения минприроды», чего не было. «Об этом обязательном требовании мы предупредим сотрудников минимущества»,— сказали в минприроды.

Зампред гордумы Ульяновска Денис Седов (он входит в комиссию по изменениям Генплана) в беседе с «Ъ» сказал, что в опубликованном проекте «множество принципиальных ошибок», он подтвердил, что территория, на которой планировались изменения, входит в ООПТ. По его словам, проект изменений Генплана не может быть принят в обход гордумы, поскольку именно она в 1999 году принимала решение о присвоении парку статуса ООПТ и «только она может принять решение об изменении границ парка». Соответствующее обращение депутат направил и.о. мэра Сергею Мишину. В нем он сообщил о нарушениях и предложил рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании профильного комитета. «Отзовут проект или нет, это никак не влияет на необходимость рассмотрения вопроса, здесь важен принцип соблюдения процедуры»,— добавил ­депутат.

По состоянию на вечер вторника материалы проекта изменений Генплана, которые министр имущественных отношений и архитектуры обещал отозвать, а также оповещение об общественных обсуждениях с сайта мэрии не были ­удалены.

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ» сказали, что независимо от того, будет отозван проект или нет, «прокурорская проверка по нему, безусловно, продолжится». «Прокуратура никак не связана просто решением об отмене, поскольку мы анализируем ситуацию в комплексе и требуем устранить не только нарушения, но и причины и условия, им способствующие»,— сказал «Ъ» старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Сергей Титов, Ульяновск