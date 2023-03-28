Крайсуд признал законным изъятие в пользу РФ 538 га чайных плантаций в Сочи

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, вынесенное по иску Генпрокуратуры РФ о признании ничтожными сделок об изъятии 538 га сельхозземель в Хостинском районе Сочи в пользу государства. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал гендиректор АО «Мацестинский чай» Виктор Панкеев. Он добавил, что решение будет обжаловано в суде кассационной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Делиу, Коммерсантъ Фото: Виктор Делиу, Коммерсантъ

«Не осталось до сих пор доказанным наличие признаков сделок мнимыми, как утверждает Генпрокуратура РФ. Не доказано отсутсвие основания для удовлетворения наших требований по пропуску исковой давности. Не смотря на то, что сама прокуратура составляла акты осмотра и по некоторым участкам, есть указания о том, что земельный участок занят ухоженной чайной плантацией на 95%. Однако на это нет ответов от истца», — прокомментировал Виктор Панкеев.

По его словам, 50 томов в гражданском деле суд рассмотрел всего за 21 минуту.

Фермеры надеялись, что суд апелляционной инстанции услышит их доводы, ведь большинство из них занимаются законной реальной сельскохозяйственной деятельностью, добавил адвокат сельхозпроизводителей Сочи Михаил Школьник.

«Прокуратура даже не предоставила письменные возражения на многочисленные и весьма аргументированные апелляционные жалобы. Изначальные доводы прокуратуры сводятся к тому, что первоначальный землепользователь — АО “Мацеста-чай“ более чем 10 лет тому назад, при переоформлении существовавшего с 1993 года бессрочного пользования участками в долгосрочную аренду, не имел намерения использовать участки для сельхозпроизводства и поэтому арендные сделки в отношении участков ничтожны. Представители “Мацеста-чай“ доказали, что вели непрерывно хозяйственную деятельность, наращивая ее, обрабатывали плантации, реконструировали новое, модернизировали и наращивали производство на фабрике, имели розничную сеть продажи и штат работников», — говорит господин Школьник.

Тем не менее, отметил адвокат, позиция прокуратуры устроила суд первой и суд апелляционной инстанций.

«С сегодняшнего дня решение суда вступило в силу и скорее всего будет исполнено путем аннулирования записей в государственном реестре о принадлежности участков ответчикам. В чем государственная задача и выгода от удовлетворения такого рода исков - не понятно. Как государство планирует дальше развивать агротуризм и сельскохозяйственное производство при таком подходе к землепользователям, не ясно», — добавил Михаил Школьник.

Обжалуемое решение в ноябре 2022 года вынес Хостинский суд Сочи. Ответчиками по делу являются администрация Сочи, региональное управление Росимущества, 16 юридических лиц, в числе которых АО «Мацестинский чай» (бывший Мацестинский чайсовхоз им. В. И. Ленина), АО «Мацеста Капитал» и еще 55 граждан.

Как следует из решения суда, спорные земли «Мацестинский чай» получил в бессрочное пользование в 1993 году через распоряжение Росимущества. Впоследствии, в 2005 году, ведомство предоставило их предприятию в аренду на 49 лет, а в 2009 году — передало в муниципальную собственность Сочи.

Позже ОАО «Мацестинский чай» переуступило права аренды в пользу третьих лиц, которые, по данным надзорного ведомства, не занимались сельхозпроизводством, в результате чего некоторые участки заросли сорняками, а на одном из них даже был выявлен незарегистрированный объект капитального строительства.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram