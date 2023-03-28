Продажа здания МФЦ в Самаре не приведет к его закрытию

В случае продажи здания Многофункционального центра на Московском шоссе в Самаре МФЦ не закроется и не переедет. Об этом сообщает городская администрация.

«МФЦ городского округа Самара арендует помещение в данном здании, в случае продажи у него просто сменится арендодатель»,– говорится в сообщении.

В мэрии также уточнили, что МФЦ продолжит работу по указанному адресу. Речь идет о здании напротив рынка «Караван».

Ранее на сайте агентства недвижимости появилось объявление о продаже дома. Владелец рассчитывает реализовать объект за 180 млн руб. Ранее в Самаре мэрия выставила на продажу участок на Девятой просеке.

Георгий Портнов