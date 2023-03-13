В Самаре мэрия выставила на продажу участок на Девятой просеке

Чиновники выставили на торги земельный участок в Промышленном районе Самары. Он находится на Девятой просеке, на Пятой линии, 15. Извещение департамента градостроительства размещено на сайте администрации.

Указанный участок предназначен для ведения садоводства. Площадь территории составляет 520 кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прием заявок на торги от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств завершится 23 марта в 16:00 (MSK+1). Документы принимаются на бумажном носителе в профильном департаменте на ул. Галактионовская, 132, каб. 101. Ранее коттеджный комплекс под Самарой выставили на продажу за 85 млн руб.

Георгий Портнов